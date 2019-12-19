В центре Москвы из-за перестрелки на Лубянке частично перекрыты дороги

СЕГОДНЯ 21:27 2019-12-19T22:30:41+03:00

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В центре Москвы после перестрелки у здания ФСБ на улице Большая Лубянка частично перекрыты дороги. Проезд запрещен по нескольким улицам.

- Сохраняются перекрытия на улице Большая Лубянка. Нельзя проехать с Бульварного кольца на Мясницкую улицу, - сообщили в Twitter Центра организации дорожного движения.

Отмечается, что закрыт проезд также по Солянскому проезду в сторону Китай-Города. Объехать эту часть дороги можно через улицу Забелина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/750724" frameborder="0"></iframe> Свидетели рассказывают о перестрелке у здания ФСБ.Очевидцы стрельбы у здания ФСБ России на улице Большая Лубянка в Москве рассказали Ruptly о том, как все произошло

Напомним, как писал сайт сайт kp.ru 19 декабря около 18:10 трое человек вошли в здание ФСБ и устроили стрельбу в приемной. Двое были нейтрализованы сразу, третий сумел выбежать на улицу. По предварительной информации, он забаррикадировался в соседнем здании. Силовики все же нейтрализовали и его. Сообщается о двух пострадавших. ФСБ подтвердили смерть одного из силовиков. Президенту России Владимиру Путину сообщили о случившемся. Следственный комитет по данному факту уже возбудил уголовное дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/750712" frameborder="0"></iframe> Стрельба у здания ФСБ на Лубянке: главное.Центр Москвы, здание ФСБ, тихий предновогодний вечер. Когда раздались выстрелы, никто из прохожих не испугался. Подумали, что это салют... Но нет, это была настоящая перестрелка. С ранеными и погибшими

ИСТОЧНИК KP.RU