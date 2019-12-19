2019-12-19T22:05:06+03:00
Политика

К подписанию документов по итогам газовых переговорах в Берлине уже готовы

Стороны договаривались порядка шести часов [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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К подписанию документов по итогам газовых переговорах в Берлине уже готовыК подписанию документов по итогам газовых переговорах в Берлине уже готовыФото: REUTERS
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В Берлине проходят газовые переговоры в формате Украина-ЕС-Россия, главной темой дискуссии являются условия транзитного контракта. Известно, что сейчас в министерстве экономики и энергетики ФРГ, где запланирована итоговая пресс-конференция, уже подготовлен стол для подписания документов.

Как передает РИА Новости, на столе присутствуют три флага - России, Украины и Еврокомиссии. Там же лежат две ручки, и подготовлены места для спикеров. Помимо министров энергетики двух стран, а также вице-президента ЕК, вероятно, ожидается выступление министра экономики и энергетики Германии Петера Альтмайера.

Как писал сайт kp.ru, ЕК надеется, что РФ и Украина заключат соглашение по транзиту газа сегодня, 19 декабря. При этом, незалежная готова продолжать переговоры по транзиту газа, даже если соглашение так и не будет заключено до конца года. Обсуждение может возобновиться в апреле-мае. При этом в "Нафтогазе" считают, что американские санкции против "Северного потока-2" будут лишь способствовать процессу.

Нафтогаз и Газпром: история конфликта.В чём же суть газового конфликта России и Украины?

ИСТОЧНИК KP.RU

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