СЕГОДНЯ 22:05 2019-12-19T22:05:06+03:00

К подписанию документов по итогам газовых переговорах в Берлине уже готовы Фото: REUTERS

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В Берлине проходят газовые переговоры в формате Украина-ЕС-Россия, главной темой дискуссии являются условия транзитного контракта. Известно, что сейчас в министерстве экономики и энергетики ФРГ, где запланирована итоговая пресс-конференция, уже подготовлен стол для подписания документов.

Как передает РИА Новости, на столе присутствуют три флага - России, Украины и Еврокомиссии. Там же лежат две ручки, и подготовлены места для спикеров. Помимо министров энергетики двух стран, а также вице-президента ЕК, вероятно, ожидается выступление министра экономики и энергетики Германии Петера Альтмайера.

Как писал сайт kp.ru, ЕК надеется, что РФ и Украина заключат соглашение по транзиту газа сегодня, 19 декабря. При этом, незалежная готова продолжать переговоры по транзиту газа, даже если соглашение так и не будет заключено до конца года. Обсуждение может возобновиться в апреле-мае. При этом в "Нафтогазе" считают, что американские санкции против "Северного потока-2" будут лишь способствовать процессу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/747311" frameborder="0"></iframe> Нафтогаз и Газпром: история конфликта.В чём же суть газового конфликта России и Украины?

ИСТОЧНИК KP.RU