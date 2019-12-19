2019-12-20T00:24:38+03:00
Политика

Новая встреча Россия – Украина – ЕС по газу состоится в ближайшее время

Об этом сообщил Новак на пресс-конференции по итогам переговоров
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр энергетики РФ Александр Новак (в центре) на пресс-конференции по итогам переговоровМинистр энергетики РФ Александр Новак (в центре) на пресс-конференции по итогам переговоровФото: REUTERS
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Министр энергетики России Александр Новак надеется, что заключить соглашение по транзиту газа в Европу через территорию Украины до Нового года все же получится.

«Надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на окончательные договоренности», - сказал он на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров в Берлине.

Глава Минэнерго добавил, что в четверг стороны (Россия, Украина и Еврокомиссия) обсудили конкретные объемы транзита российского газа и сроки будущего контракта, осталось согласовать еще некоторые детали. Отвечая на вопрос, когда состоится новая встреча, Александр Новак сказал, что обсуждение продолжится в ближайшее время, не уточняя дату.

«В ближайшее время», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он сообщил, что стороны подготовили детальный проект протокола по газу. Переговоры в Берлине длились около шести часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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