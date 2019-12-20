2019-12-20T01:00:12+03:00
Политика

Администрация Трампа выступила против новых «адских» санкций в отношении России

По данным американских СМИ, об этом говорится в письме чиновника из госдепартамента в сенат
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Администрация президента США Дональда Трампа выступила против новых антироссийских санкцийАдминистрация президента США Дональда Трампа выступила против новых антироссийских санкцийФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Белый дом во главе с президентом США Дональдом Трампом выступает против нового пакета жестких санкций в отношении России. Об этом еще перед голосованием в сенатском комитете по иностранным делам заявил в письме к председателю комитета Джиму Ришу некий высокопоставленный чиновник из госдепартамента, сообщает американское издание The Daily Beast, редакции которого удалось ознакомиться с этим документом.

По его данным, автор 22-страничного письма пишет, что вашингтонская администрация считает законопроект о новых санкциях против России совершенно неприемлемым, если в него не будут внесены изменения.

Он также раскритиковал проект закона DASKA (Defending American Security from Kremlin Aggression Act – «О защите американской безопасности от агрессии Кремля»). По мнению автора письма, имя которого издание не называет, в таком законе не только нет никакой необходимости, он еще и может навредить европейским союзникам США и «ударить по трансатлантической поддержке уже имеющихся санкций против Москвы».

Кроме того, по мнению чиновника госдепа, предложенные в документе ограничения могут навредить глобальным рынкам – энергетическому, сырьевому и финансовому, а также работающим в России американским банкам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Голливудское шоу: Политолог о новых «адских» санкциях США против России

Разбираемся, чего коснутся очередные контрмеры, предложенные американским Конгрессом (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Торговая война с Россией»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Защищать Трампа в сенате от импичмента будет Чиполлоне
На Украине ввели список высших офицерских званий по образцу НАТО
Администрация Трампа выступила против новых «адских» санкций в отношении России
Новая встреча Россия – Украина – ЕС по газу состоится в ближайшее время
Следком: среди пятерых пострадавших в стрельбе на Лубянке в Москве - один гражданский
Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу
В Китае создают искусственное Солнце
К подписанию документов по итогам газовых переговорах в Берлине уже готовы
В центре Москвы из-за перестрелки на Лубянке частично перекрыты дороги
В сети появилось видео ликвидации стрелка на Лубянке в Москве
Очевидцев перестрелки на Лубянке, прятавшиеся в кафе, выпустили за полицейский кардон
Закупать материалы для моста через Волгу под Тольятти начнут уже в 2019 году