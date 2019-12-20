Администрация Трампа выступила против новых «адских» санкций в отношении России

СЕГОДНЯ 00:33 2019-12-20T01:00:12+03:00

По данным американских СМИ, об этом говорится в письме чиновника из госдепартамента в сенат

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Белый дом во главе с президентом США Дональдом Трампом выступает против нового пакета жестких санкций в отношении России. Об этом еще перед голосованием в сенатском комитете по иностранным делам заявил в письме к председателю комитета Джиму Ришу некий высокопоставленный чиновник из госдепартамента, сообщает американское издание The Daily Beast, редакции которого удалось ознакомиться с этим документом.

По его данным, автор 22-страничного письма пишет, что вашингтонская администрация считает законопроект о новых санкциях против России совершенно неприемлемым, если в него не будут внесены изменения.

Он также раскритиковал проект закона DASKA (Defending American Security from Kremlin Aggression Act – «О защите американской безопасности от агрессии Кремля»). По мнению автора письма, имя которого издание не называет, в таком законе не только нет никакой необходимости, он еще и может навредить европейским союзникам США и «ударить по трансатлантической поддержке уже имеющихся санкций против Москвы».

Кроме того, по мнению чиновника госдепа, предложенные в документе ограничения могут навредить глобальным рынкам – энергетическому, сырьевому и финансовому, а также работающим в России американским банкам.

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ИСТОЧНИК KP.RU