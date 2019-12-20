2019-12-20T01:31:48+03:00
Политика

На Украине ввели список высших офицерских званий по образцу НАТО

Теперь в украинской армии появятся бригадные генералы и командор-адмиралы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Украины Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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На Украине продолжают готовиться к «скорому» вступлению в НАТО и реформировать армию. В четверг, 19 декабря, Верховная рада в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий переименование высших офицерских званий по натовскому образцу.

В частности, звание «генерал-полковник» решили вовсе упразднить и заменить на «генерал». Список высших офицерских званий в Вооруженных силах Незалежной по возрастанию выглядит так: бригадный генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал. А на флоте между капитаном первого ранга и контр-адмиралом ввели звание «командор-адмирал», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце ноября президент Украины и Верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский ликвидировал в войсках институт прапорщиков и старшин, ввел новые звания по образцу НАТО: первый сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант и главный мастер-сержант. Кроме того, «полки» переименовал в «бригады», а на флоте вместо мичманов появились штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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