2019-12-20T02:24:59+03:00
Происшествия

Постоялец дома престарелых в США устроил стрельбу: одна женщина убита, две ранены

Потом «стрелок» покончил с собой, мотивы преступления выясняются
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Полиция установила, что стрелял 66-летний постоялец комплексаПолиция установила, что стрелял 66-летний постоялец комплексаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В тихом американском городе Уэстерли (штат Род-Айленд) с населением около 23 тысяч человек произошло ЧП – стрельба в доме престарелых. Ранены три женщины: две сотрудницы и постоялица, одна из них позже скончалась в больнице, сообщает газета The New York Times со ссылкой на местных чиновников.

По словам начальника городской полиции Шона Лейси, правоохранители прибыли на место происшествие спустя три минуты после того, как дежурному поступило сообщение о случившемся, оцепила территорию трехэтажного жилого комплекса для стариков.

Через некоторое время полицейские обнаружили третью жертву – 66-летнего обитателя дома престарелых, который и устроил стрельбу. Он покончил с собой в своей комнате.

Мотивы преступления выясняются, ведется расследование. Раненые женщины госпитализированы, их жизни уже ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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