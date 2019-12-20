В Египте пассажирский поезд протаранил машину, погибли семь человек

СЕГОДНЯ 02:39 2019-12-20T02:54:09+03:00

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Вечером в четверг, 19 декабря, на железнодорожном переезде в египетской провинции Дакахлия пассажирский поезд протаранил машину с людьми, в результате погибли как минимум семь человек, в том числе семилетний ребенок. Об этом сообщил новостной портал Sada El Balad.

По его данным, в аварии пострадали еще четыре человека, всех доставили в больницы. Одна из пострадавших – трехлетняя девочка, она находится в критическом состоянии. Врачи подозревают у ребенка кровоизлияние в мозг.

Находились ли все жертвы и раненые в автомобиле, или травмы получили и люди в поезде, не уточняется. Начато расследование. Сотрудники полиции выясняют причины столкновения.

Напомним, как писал сайт kp.ru, пять лет назад в Египте бензовоз на полной скорости врезался в автобус со школьниками, тогда погибли 18 детей, еще столько же были госпитализированы с травмами и ожогами.

ИСТОЧНИК KP.RU