Певец Марк Энтони лишился своей роскошной яхты: она сгорела и затонула в Майами

СЕГОДНЯ 03:35 2019-12-20T03:57:11+03:00

Причины пожара на судне стоимостью около $7 миллионов пока неизвестны [видео]

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Вечером в среду, 18 декабря, на пристани в Майами загорелась роскошная яхта известного американского певца Марка Энтони – бывшего мужа Дженнифер Лопес, передает телеканал CBS4 Miami.

Судно длиной 36,5 метров и стоимостью около семи миллионов долларов два часа тушили 45 пожарных, дым от пожара на пристани был виден из центра города. Однако спасти яхту не удалось: она практически полностью выгорела, перевернулась и затонула в Бискайском заливе.

К счастью, пламя не перекинулось на соседние суда. Люди тоже не пострадали: в момент возгорания на борту яхты находились два члена экипажа, оба успели вовремя выйти на берег.

Сам Марк Энтони комментировать произошедшее отказался, а его представитель сообщила, что певец находится за границей. К слову, по данным телеканала, он долго и безуспешно пытался продать свою яхту. На ней были пять кают со спальными местами на 12 человек, джакузи, зона для барбекю и стоянка для гидроциклов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, актриса Дженнифер Лопес и певец Марк Энтони развелись после семи лет брака, в котором у них родились двойняшки – сын Макс (Максимилиан Девид) и дочь Эмми (Эмма Мерибел).

В Майами сгорела шикарная яхта певца Марка Энтони..

ИСТОЧНИК KP.RU