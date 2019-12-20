В Москве тушат пожар на подземной парковке под жилым домом
Сведения о пострадавших не поступали
Пожару присвоен повышенный уровень сложностиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В ночь на пятницу, 20 декабря, в столичном микрорайоне Северное Чертаново потушили пожар на подземной парковке под 14-этажным жилым домом. Сообщение о возгорании в одном из боксов поступило на пульт дежурного в 22:46, уже через несколько минут пожарные прибыли на место.
Пожару был присвоен повышенный уровень сложности, потому что внутри помещения находились газовые баллоны.
ИСТОЧНИК KP.RU