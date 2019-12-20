«Я хочу немедленного суда!»: Трамп потребовал начать процесса по импичменту в сенате
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате. Глава Белого дома утверждает, что у его противников нет ни единого доказательства того, что он действительно совершил преступления, в которых его обвиняют демократы.
«И вот после того, как демократы не обеспечили мне должного процесса в Палате представителей, – ни адвокатов, ни свидетелей, – ничего, а теперь они хотят указывать сенату, как им проводить свой процесс», - написал Трамп на своей странице в Twitter.
«На самом деле, у них нет никаких доказательств, и никогда не появятся. Они хотят остаться в стороне. А я хочу немедленного суда!», - продолжил он.
Американский лидер добавил, что «республиканцы еще никогда не были так едины», а у демократов настолько слабые аргументы в пользу его «мошеннического импичмента», что «они даже не хотят участвовать в процессе».
Как писал сайт kp.ru, 18 декабря Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент по двум статьям обвинения – «превышение полномочий» и «воспрепятствование конгрессу».
Трампу объявили импичмент.
ИСТОЧНИК KP.RU