«Я хочу немедленного суда!»: Трамп потребовал начать процесса по импичменту в сенате

СЕГОДНЯ 06:09 2019-12-20T06:29:43+03:00

Президент США уверен в том, что ему удастся доказать свою невиновность

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате. Глава Белого дома утверждает, что у его противников нет ни единого доказательства того, что он действительно совершил преступления, в которых его обвиняют демократы.

«И вот после того, как демократы не обеспечили мне должного процесса в Палате представителей, – ни адвокатов, ни свидетелей, – ничего, а теперь они хотят указывать сенату, как им проводить свой процесс», - написал Трамп на своей странице в Twitter.

«На самом деле, у них нет никаких доказательств, и никогда не появятся. Они хотят остаться в стороне. А я хочу немедленного суда!», - продолжил он.

Американский лидер добавил, что «республиканцы еще никогда не были так едины», а у демократов настолько слабые аргументы в пользу его «мошеннического импичмента», что «они даже не хотят участвовать в процессе».

Как писал сайт kp.ru, 18 декабря Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент по двум статьям обвинения – «превышение полномочий» и «воспрепятствование конгрессу».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734025" frameborder="0"></iframe> Трампу объявили импичмент.

ИСТОЧНИК KP.RU