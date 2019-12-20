Сотрудники ГИБДД получат право проверять всех водителей на алкоголь
При этом автолюбители смогут отказаться от проведения теста без правовых последствий
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В МВД России заявили, что подготовлен проект изменений в правилах освидетельствования автомобилистов. Он позволит ГИБДД проводить предварительные проверки всех автолюбителей на алкоголь и наркотики при помощи бесконтактного детектора или бумажного наркотеста.
При этом водители смогут отказаться от проведения теста без правовых последствий, уточнили в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU