Сотрудники ГИБДД получат право проверять всех водителей на алкоголь

СЕГОДНЯ 07:32 2019-12-20T07:32:47+03:00

При этом автолюбители смогут отказаться от проведения теста без правовых последствий

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В МВД России заявили, что подготовлен проект изменений в правилах освидетельствования автомобилистов. Он позволит ГИБДД проводить предварительные проверки всех автолюбителей на алкоголь и наркотики при помощи бесконтактного детектора или бумажного наркотеста.

При этом водители смогут отказаться от проведения теста без правовых последствий, уточнили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU