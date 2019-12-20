"Такой же некрасивый"": В США оценили "русский Tesla Cybertruck"
В Сети американские пользователи оценили российскую "копию" нового пикапа Cybertruck компании Tesla Илона Маска. Ее сделали российские блогеры из автомобиля ВАЗ-2109.
Tesla скрыто тестирует новую модель? - с иронией поинтересовался один пользователь.
Накануне Интернет облетело видео, на котором был запечатлен автомобиль, стилизованный под новинку от Tesla, проезжающий по МКАД. Видеоролик с "русским Cybertruck" вызвал активный отклик пользователей со всего мира, включая американцев.
- Итак, Илон Маск, когда Tesla открыла Gigafactory 5 (название заводов компании) в России? – поинтересовался один пользователь
- "CyberLada", - предложил название для "копии" другой американский комментатор
- Такой же некрасивый, как у Илона, - заметил пользователь.
Напомним, необычный дизайн авто сделан по образцу научно-фантастического фильма "Бегущий по лезвию", действие которого происходит в ноябре 2019 года.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Tesla уже получила 146 тысяч заказов на бронированный пикап Cybertruck. Большинство клиентов, по словам Илона Маска, хотят приобрести автомобиль с двумя моторами.
Американские пользователи оценили "русский Tesla Cybertruck".
ИСТОЧНИК KP.RU