СЕГОДНЯ 08:32 2019-12-20T09:38:56+03:00

"Такой же некрасивый"": В США оценили "русский Tesla Cybertruck" Фото: Скриншот с видео

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В Сети американские пользователи оценили российскую "копию" нового пикапа Cybertruck компании Tesla Илона Маска. Ее сделали российские блогеры из автомобиля ВАЗ-2109.

Tesla скрыто тестирует новую модель? - с иронией поинтересовался один пользователь.

Накануне Интернет облетело видео, на котором был запечатлен автомобиль, стилизованный под новинку от Tesla, проезжающий по МКАД. Видеоролик с "русским Cybertruck" вызвал активный отклик пользователей со всего мира, включая американцев.

- Итак, Илон Маск, когда Tesla открыла Gigafactory 5 (название заводов компании) в России? – поинтересовался один пользователь

- "CyberLada", - предложил название для "копии" другой американский комментатор

- Такой же некрасивый, как у Илона, - заметил пользователь.

Напомним, необычный дизайн авто сделан по образцу научно-фантастического фильма "Бегущий по лезвию", действие которого происходит в ноябре 2019 года.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Tesla уже получила 146 тысяч заказов на бронированный пикап Cybertruck. Большинство клиентов, по словам Илона Маска, хотят приобрести автомобиль с двумя моторами.

Американские пользователи оценили "русский Tesla Cybertruck".

ИСТОЧНИК KP.RU