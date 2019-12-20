"Объявила войну":Меркель пообещала ответить на санкции против «Северного потока — 2»

СЕГОДНЯ 09:13 2019-12-20T09:13:43+03:00

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Немецкие СМИ пишут, что канцлер германии Ангела Меркель жестко ответила на санкции США против газопровода "Северный поток-2". Журналисты пишут, что это было "четкое объявление войны".

Канцлер на днях заявила, что Берлин против экстерриториальных санкций Вашингтона и намерен «решительно обсуждать» этот вопрос.

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ИСТОЧНИК KP.RU