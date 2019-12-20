США запретит продажу сигарет и вейпа людям младше 21 года

СЕГОДНЯ 09:50 2019-12-20T09:50:16+03:00

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Американский Конгресс принял инициативу Дональда Трампа по увеличению возраста, с которого жителям Штатов можно будет купить сигареты, в том числе - электронные. Это решение поддержали в том числе и крупнейшие компании-производители табачных изделий - Altria Group и Reynolds American Inc, также высказалась за увеличение возрастных цензов и крупнейшая компания, создающая электронные сигареты, Juul Labs, как передает The Wall Street Journal.

19 штатов Америки, в том числе такие крупные, как Калифорния, уже давно сами установили этот возрастной порог для курильщиков. Однако федеральным законом всё еще было разрешено покупать сигареты и вейпы с восемнадцати. Теперь возрастные поправки в законодательство уже согласовали с государственным бюджетом, с сентября 2020 года американцы младше двадцати одного не смогут купить табачную или электронную курительную продукцию.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что после ряда совещаний с президентом США Дональдом Трампом в Штатах было принято решение о запрете электронных сигарет с необычными вкусами. Причиной тому послужили неоднократные случаи гибели вейперов от болезни дыхательной системы, вызванной употреблением некачественных смесей и плохо разработанных механизмов.

ИСТОЧНИК KP.RU