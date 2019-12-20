СЕГОДНЯ 10:04 2019-12-20T10:04:36+03:00

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Сельских врачей могут освободить от уплаты НДФЛ. С таким предложением депутат Госдумы Василий Власов обратился к вице-премьеру и министру финансов России Антону Силуанову. Если инициатива найдет поддержку, то медиков освободят от уплаты подоходного налога с заработной платы.

В письме парламентарий приводит данные Минздрава. Недавно медицинское ведомство поделилось статистикой, что в 55 регионах страны зафиксировано снижение числа врачей.

Эту ситуацию связывают с нехваткой существующих мер поддержки. Несмотря на имеющиеся льготы, медики сталкиваются с огромные количеством бюрократических процедур.

- Считают необходимым полностью освободить врачей, работающих в отдалённых районах нашей страны и в сельской местности, от уплаты налога на доход за выполнение своих трудовых обязанностей. Реализация данной меры не потребует от граждан каких-либо сложных бюрократических действий, — отметил в письме депутат.

Сейчас россияне платят 13%, не облагаются НДФЛ некоторые льготные выплаты, в том числе пенсии, алименты, выплаты за донорство крови.

Помимо этой меры с 1 января в России начнет действовать еще одна форма поддержки медиков. Средства, которые выплачиваются по программе «Земский доктор» не будут облагаться НДФЛ, пишет RT.

В Минздраве отметили, что особенно катастрофически сократилось число бурятских докторов: с 3673 до 1499, то есть на 59%. Ненамного лучше ситуация в Новосибирской области: сокращение на 58%, осталось 4613 из 11000 врачей. В Томской области после увольнений медиков стало меньше на 18%.

ИСТОЧНИК KP.RU