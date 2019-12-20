2019-12-20T10:40:17+03:00
Общество

Федор Конюхов переплывет Тихий океан и Атлантику на энергии Солнца

Цель первого подобного перехода - экологическое исследование загрязненности океана пластиковыми отходами
Ольга МАТЫС
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Федор Конюхов намерен в общей сложности проплыть около 18 тысяч морских миль - более 33 тысяч километровФедор Конюхов намерен в общей сложности проплыть около 18 тысяч морских миль - более 33 тысяч километровФото: Евгения ГУСЕВА
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Российский путешественник Федор Конюхов в 2021 году планирует отправиться в первое в мире одиночное плавание через Тихий и Атлантический океаны на катамаране, работающем только от солнечной энергии.

- В рамках проекта NOVA планируется построить катамаран океанского класса длиной 11 м, оборудованный электрическими моторами и солнечными модулями, - сообщил информагентству ТАСС сын путешественника Оскар Конюхов. По его словам, уникальный океанский катамаран только предстоит построить в следующем году: в четверг дизайнеры проекта уже сдали чертежи, а само строительство будет вестись на английской верфи Rannoch Adventurе. Но идти катамаран будет на батареях российского производства - их изготовит компания "Хевел" в Санкт-Петербурге.

Сообщается, что путешествие пройдет в два этапа: в феврале-марте 2021 года Конюхов намерен доплыть от Канар до острова Антигуа три тысячи морских миль (почти пять с половиной тысяч километров), а в декабре Конюхов намерен проплыть от Чили до Австралии в три раза более длинное расстояние - 9 тысяч морских миль. Всё это время путешественник будет записывать видеоотчеты и изучать, насколько океан по его маршруту загрязнен пластиком.

Ранее kp.ru рассказывал о рекорде Федора Конюхова: он первым в истории пересек 55-й градус южной широты на весельной лодке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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