Собянин выразил соболезнования родным погибшего при стрельбе на Лубянке
Мэр Москвы Сергей Собянин в своих соцсетях выразил соболезнования родным и близким погибшего в результате стрельбы на Лубянке сотрудника ФСБ. Собянин подчеркнул, что пострадавшим при трагедии оказывается вся необходимая медицинская помощь.
- Во вчерашней стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ. Соболезную его родным и близким. Спасибо бойцам ФСБ, которые оперативно ликвидировали преступника, - отметил мэр в Twitter.
Напомним, 39-летний стрелок открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы в четверг, 19 декабря, вечером. В результате трагедии погию один сотрудник ФСБ, еще пять человек пострадали.
Соседка "лубянского стрелка" по лестничной клетке рассказала о странном поведении мужчины и о том, что он постоянно куда-то ходил с рюкзаком и в камуфляжной форме.
Ранее сайт kp.ru писал о том, мать стрелка с Лубянки рассказала, что ее сын в последнее время не работал и общался с какими-то арабами по телефону.
В перестрелке на Лубянке пострадал человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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