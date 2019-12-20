Собянин выразил соболезнования родным погибшего при стрельбе на Лубянке

СЕГОДНЯ 11:20 2019-12-20T11:54:19+03:00

Также мэр Москвы подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь

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Мэр Москвы Сергей Собянин в своих соцсетях выразил соболезнования родным и близким погибшего в результате стрельбы на Лубянке сотрудника ФСБ. Собянин подчеркнул, что пострадавшим при трагедии оказывается вся необходимая медицинская помощь.

- Во вчерашней стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ. Соболезную его родным и близким. Спасибо бойцам ФСБ, которые оперативно ликвидировали преступника, - отметил мэр в Twitter.

Напомним, 39-летний стрелок открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы в четверг, 19 декабря, вечером. В результате трагедии погию один сотрудник ФСБ, еще пять человек пострадали.

Соседка "лубянского стрелка" по лестничной клетке рассказала о странном поведении мужчины и о том, что он постоянно куда-то ходил с рюкзаком и в камуфляжной форме.

Ранее сайт kp.ru писал о том, мать стрелка с Лубянки рассказала, что ее сын в последнее время не работал и общался с какими-то арабами по телефону.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/750695" frameborder="0"></iframe> В перестрелке на Лубянке пострадал человек.

ИСТОЧНИК KP.RU