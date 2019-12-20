2019-12-20T11:25:46+03:00
Экономика

Минтрас просят поддержать авиацию в малых городах

По статистике на 100 тысяч россиян приходится 3,1 самолет малой авиации
Елена АКИМОВА
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Минтранс просят поддержать развитие малой авиацииМинтранс просят поддержать развитие малой авиацииФото: REUTERS
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Минтрас просят поддержать малую авиацию. Тысячи россиян испытывают проблемы с транспортной доступностью, особенно это актуально для районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий.

По статистке, на 100 тысяч человек приходится 3,1 самолет малой авиации. А десять субъектов РФ вовсе отрезаны от авиалогистики и не имеют собственных аэропортов. Это Владимирская, Рязанская, Еврейская, Новгородская, Орловская, Смоленская, Тверская, Тульская области, республики Адыгея и Карачаево-Черкесия.

Вопрос авиасообщения поднимался на прямой линии с Владимиром Путиным, аналогичную тему обсуждают в Госдуме. Депутаты направили в Минтранс письмо с просьбой разработать федеральную программу «Авиация малых городов».

Без поддержки сверху отрасль не обойдется, авиация терпит убытки из-за роста цен на керосин. В 2018 году эта цифра составила 53,9 млрд рублей. Отсутствие инфраструктуры, дороговизна и другие факторы снижают мобильность россиян. В Например, на одного жителя США приходилось в прошлом году 2,72 полетов, Канады — 2,41, Германии — 1,32, а России — 0,79.

По данным Росавиации, в октябре этого года общий пассажиропоток составил 18,9 млн человек. 6,8 млн пассажиров воспользовались международными маршрутами. Внутренними – 12,09 млн человек.

— Ограничения авиасообщения внутри крупных регионов напрямую сказываются на качестве жизни людей, развитии труднодоступных населенных пунктов, жители которых, по сути, оказываются отрезанными от Большой земли, — пояснили «Известиям» в Госдуме.

В Минтрансе подтвердили, что получили обращение, оно будет рассмотрено, но делать каких-либо прогнозов пока не стали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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