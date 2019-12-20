2019-12-20T11:29:16+03:00
Общество

Отец и дочь в Штатах врали про выигрыш в лотерею и получали за это миллионы

Правда теперь их обвинили в налоговом мошенничестве и будут судить
Ольга МАТЫС
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Мошенники подделывали налоговые декларации. И власти на это купилисьМошенники подделывали налоговые декларации. И власти на это купилисьФото: REUTERS
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Обвинение по очень необычному делу выдвинуто против семьи из штата Флорида. Отец Кеннет Роджер Эдмонсон и его дочь Даниэль Такила Эдмонсон с 2015 года начали вносить в свои налоговые декларации крупные выигрыши в различных лотереях, чтобы потребовать налоговые вычеты с каждого выигрыша. В общей сложности семья Эдмондсонов претендовала аж на 175 миллионов долларов.

Налоговое управление США, не заметив ничего подозрительного, выплатило обоим почти три с половиной миллиона. И только потом занялось проверкой везучей парочки и обнаружило, что никаких лотерейных билетов ни Кеннет, ни Даниэль не покупали.

Против отца и дочери сразу же завели уголовное дело за мошенничество с налоговыми декларациями, но Даниэль Эдмонсон, а вслед за ней и её отец заявили, что они - коренные мавританские американцы, а это значит, что законы США на них вообще не распространяются. Более того, они теперь требуют от суда миллионы моральной компенсации.

По данным The Sun-Sentiel, коренные мавританские американцы - афроамериканская секта, члены которой "составляют элитный класс в американском обществе с особыми правами и привилегиями, которые наделяют их суверенным иммунитетом и ставят их за пределы федерального уровня государственной власти".

Тем не менее, оборотистым родственникам грозит до 20 лет тюрьмы за мошенничество и пять лет заключения за предоставление заведомо ложных документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Отец и дочь в Штатах врали про выигрыш в лотерею и получали за это миллионы
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