В "Газпроме" заявили, что РФ и Украина проведут переговоры по газу в Минске
Ранее вице-президент Еврокомиссии рассказал, что страны достигли принципиального соглашения по газу
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В россйиском "Газпроме" сообщили, что переговоры РФ и Украины по газу продолжатся в пятницу в Минске.
- Переговоры не технические. Уровень высокий. От "Газпрома" — (глава компании Алексей) Миллер, - говорится в официальном заявлении.
Напомним, накануне вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил, что Россия, Украина и ЕК достигли принципиального соглашения по газу.
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ИСТОЧНИК KP.RU