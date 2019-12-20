В "Газпроме" заявили, что РФ и Украина проведут переговоры по газу в Минске

СЕГОДНЯ 11:48 2019-12-20T11:48:11+03:00

Ранее вице-президент Еврокомиссии рассказал, что страны достигли принципиального соглашения по газу

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В россйиском "Газпроме" сообщили, что переговоры РФ и Украины по газу продолжатся в пятницу в Минске.

- Переговоры не технические. Уровень высокий. От "Газпрома" — (глава компании Алексей) Миллер, - говорится в официальном заявлении.

Напомним, накануне вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил, что Россия, Украина и ЕК достигли принципиального соглашения по газу.

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ИСТОЧНИК KP.RU