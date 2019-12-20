2019-12-20T12:07:32+03:00
Звезды

С ума сошли: Людмила Максакова прокомментировала новости о своей госпитализации

Сообщения о том, что актрисе стало плохо, появились 20 декабря
Елена АКИМОВА
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Людмила Максакова возмутилась новостями о своей госпитализацииЛюдмила Максакова возмутилась новостями о своей госпитализацииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Людмила Максакова прокомментировала новости о своей госпитализации. Сообщения о том, что актрисе стало плохо, появились 20 декабря. Якобы она попала в одну из столичных клиник, где проходит лечение.

Максакова не стала подтверждать или опровергать данные сообщения, но не скрывала своего расстройства.

- Совсем, что ли, с ума сошли. Обалдели. Взбесились все! Как вам не стыдно?! — заявила актриса телеканалу «360».

Изначально сообщалось, что Максакова лично обратилась к медикам из-за проблем со зрением. Якобы, у нее диагностирована глаукома и может потребоваться операция.

Врачи, которые проводили обследование, предложили знаменитой пациентке, пройти полную диагностику и остаться на какое-то время в клинике.

Ранее дочь актрисы - оперная певица Мария Максакова перевернула дело об убийстве своего мужа "с ног на голову". Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова заявила, что все это время следствие велось не в том направлении, и настоящим заказчиком убийства является бывший следователь Одинцовского района Москвы Денис Панаитов. Женщина считает, что экс-депутата убили из-за роскошных 7-комнатных апартаментов в центре Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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С ума сошли: Людмила Максакова прокомментировала новости о своей госпитализации
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