2019-12-20T12:30:32+03:00
Политика

Политолог объяснил, почему Трамп спешит запустить процесс по импичменту

Эксперт уверен, что президент США выйдет из данной истории победителем
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Политолог объяснил, почему Дональд Трамп спешит с процессом по импичментуПолитолог объяснил, почему Дональд Трамп спешит с процессом по импичментуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер объяснил, почему Дональд Трамп спешит начать процесс по импичменту. Президент США уверен, что выйдет из этой истории победителем.

По словам Трампа, за импичмент не проголосовал ни один республиканец. Он подчеркнул, что это показывает единство его однопартийцев.

- Трамп хочет, чтобы свидетели не приглашались на разбирательство в Сенате, а демократы требуют обратного…Им было бы выгодно затянуть процесс, но они закончили его до рождества. Трампу не выгодно подвешивать вопрос, в котором он наверняка одержит победу и будет оправдан, - заключает Брутер.

На фоне импичмента рейтинг Дональда Трампа начал расти. Это связано с тем, что многим кажутся несправедливыми обвинения в адрес президента.

- К тому же, не совсем понятно, кто является его противником.. Если демократы начнут конфликтовать между собой, то это сыграет на руку главе государства, - комментирует ФАН политолог.

В Госдуме назвали объявленный Дональду Трампу нижней палатой Конгресса импичмент местью за проигрыш в 2016 году и началом президентской кампании 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С Нового года на 100 тысяч подорожают авто-любимчики среднего класса
Политолог объяснил, почему Трамп спешит запустить процесс по импичменту
С ума сошли: Людмила Максакова прокомментировала новости о своей госпитализации
"Украина идет к положению глубокой провинции": Пушков раскритиковал разгром памятника Горькому в Харькове
Никотиносодержащие смеси запретят продавать несовершеннолетним наравне со снюсами и насваем
В "Газпроме" заявили, что РФ и Украина проведут переговоры по газу в Минске
На экологию до 2024 года потратят 4 триллиона рублей
Отец и дочь в Штатах врали про выигрыш в лотерею и получали за это миллионы
Минтрас просят поддержать авиацию в малых городах
Собянин выразил соболезнования родным погибшего при стрельбе на Лубянке
В Госдуме оценили переговоры по транзиту газа
Федор Конюхов переплывет Тихий океан и Атлантику на энергии Солнца
У "Лубянского стрелка" во время нападения было взрывное устройство при себе в рюкзаке
Сельских врачей могут освободить от уплаты НДФЛ
"Куда-то с рюкзаком ходил": Соседка рассказала о странностях Манюрова, который устроил стрельбу на Лубянке
США запретит продажу сигарет и вейпа людям младше 21 года
Личные данные 250 миллионов пользователей Facebook утекли в Сеть
"Объявила войну":Меркель пообещала ответить на санкции против «Северного потока — 2»
"Такой же некрасивый"": В США оценили "русский Tesla Cybertruck"
"Он действительно советский": Украинский журналист прокомментировал ответ Путина на вопрос о танках
В США раскрыли похищение ребенка, которое произошло 55 лет назад
"Можно на время забыть": Синоптик прогнозирует отсутствие снега в ближайшую неделю в Москве
Сотрудники ГИБДД получат право проверять всех водителей на алкоголь
После стрельбы на военной базе во Флориде Пентагон проверил саудовских курсантов