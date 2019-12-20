Политолог объяснил, почему Трамп спешит запустить процесс по импичменту

СЕГОДНЯ 12:30 2019-12-20T12:30:32+03:00

Политолог объяснил, почему Дональд Трамп спешит с процессом по импичменту Фото: REUTERS

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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер объяснил, почему Дональд Трамп спешит начать процесс по импичменту. Президент США уверен, что выйдет из этой истории победителем.

По словам Трампа, за импичмент не проголосовал ни один республиканец. Он подчеркнул, что это показывает единство его однопартийцев.

- Трамп хочет, чтобы свидетели не приглашались на разбирательство в Сенате, а демократы требуют обратного…Им было бы выгодно затянуть процесс, но они закончили его до рождества. Трампу не выгодно подвешивать вопрос, в котором он наверняка одержит победу и будет оправдан, - заключает Брутер.

На фоне импичмента рейтинг Дональда Трампа начал расти. Это связано с тем, что многим кажутся несправедливыми обвинения в адрес президента.

- К тому же, не совсем понятно, кто является его противником.. Если демократы начнут конфликтовать между собой, то это сыграет на руку главе государства, - комментирует ФАН политолог.

В Госдуме назвали объявленный Дональду Трампу нижней палатой Конгресса импичмент местью за проигрыш в 2016 году и началом президентской кампании 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU