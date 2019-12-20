Из разряда «городских сумасшедших»: Преподаватель ВШЭ вспомнила о «лубянском стрелке»
Преподаватель в Национально-исследовательском институте «Высшая школа экономика» Евгения Надеждина рассказала о характере мужчины, который открыл огонь у здания ФСБ на Большой Лубянке.
Евгений Манюров посещал один из курсов Надеждиной и запомнился педагогу. По словам женщины, студент был тихим и неразговорчивым. Он записался на факультативный курс и регулярно приходил на лекции, но всегда опаздывал минут на пятнадцать.
В отличии от других студентов, предпочитал не вступать в дискуссии и не привлекать к себе внимание. Естественно, ни о какой дружбе или близком общении с коллективом не шло речи.
- Приходил, кивал головой. На последнем занятии сказал: «Спасибо большое, очень интересно слушать». Но при этом никогда ничего не записывал. Я подумала, что это из разряда таких „городских сумасшедших“, которые везде ходят, записываются, — поделилась воспоминаниями преподавательница.
Внешний вид Манюрова она назвала непримечательным: Евгений был слегка неопрятный, без ярких признаков, «в метро увидели — даже не повернулись бы в его сторону».
А вот тот факт, что мужчина не пользовался соцсетями и электронной почтой, заинтересовал научного сотрудника ВШЭ.
- Мы решили на курсе, что будет обмениваться новостями группы в соцсети ВКонтакте, а он сказал, что ничем не пользуется. Я еще и подумала, что, может быть, у него какие-то проблемы коммуникативного плана, - рассказала педагог Пятому каналу.
ЧП у здания ФСБ на Большой Лубянке произошло 19 декабря. Около шести часов вечера у жилого дома по соседству со штаб-квартирой Федеральной службы безопасности в Москве послышались выстрелы. В результате, один сотрудник службы погиб, четверо получили ранения. Среди пострадавших один гражданский.
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39-летний стрелок Евгений Манюров учился в Российской академии правосудия. А потом житель Подольска вдруг увлекся практической стрельбой. Удовольствие не дешевое: один выстрел - 17 рублей, участие в матче - 3 тысячи.
В ноябре Евгений Фатихович занял третье место в дисциплине PCC (pistol caliber carabine — карабин в пистолетном калибре) на соревнованиях Московского городского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ, следует из публикации на сайте организации.
Сразу после случившегося в доме Манюрова прошли обыски. Силовики нашли целый арсенал оружия.
Мать стрелка призналась, что «в последнее время он не работал, общался с какими-то арабами по телефону».
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Момент стрельбы у здания ФСБ попал на видео.Очевидцы происшествия сняли на видео мужчину, лежащего около проезжей части и то, как несколько человек затаскивают его в машину скорой помощи
ИСТОЧНИК KP.RU
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