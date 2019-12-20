Стало известно, как будут считать голоса в "Голосе"

СЕГОДНЯ 13:12 2019-12-20T13:12:38+03:00

Система голосования была изменена после скандала с результатом дочери певицы Алсу, занявшей в "Голос. Дети" первое место. Фото: Максим Ли

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Пресс-служба Первого канала обнародовала правила отбора конкурсантов в проекте "Голос" с этапа четвертьфинала и до самого финала. По их данным, не только наставники, но и зрители во время прямых трансляций определят обладателя звания лучшего голоса страны.

- Двадцатого декабря на Первом стартуют прямые эфиры восьмого сезона вокального проекта "Голос". Теперь судьбу участников будут решать не только наставники, но и телезрители. А в финале лишь зрительское голосование определит сильнейшего вокалиста сезона, - цитирует заявление Первого РИА Новости.

По трое солистов из команд всех наставников пройдут в финал благодаря оценке наставников: им предстоит распределить в тройке своей группы 20, 30 и 50% соответственно. После этого будет проведено зрительское голосование в формате "1 этап - 1 голос" и баллы суммируются. В полуфинале распределение баллов наставников будет проходить по 40 и 60%. И после ещё одного голосования зрителей баллы суммируются.

Наконец, в финале окажутся всего четыре участника - по одному от каждой команды наставников.

- Одного из них зрители назовут в итоге лучшим голосом страны. Зрительское голосование проводится по схеме "1 этап – 1 голос", которая применялась в финале второго сезона проекта "Голос 60+". Доход от голосования, как всегда, будет направлен на благотворительные цели, - сообщили в Первом канале.

Напомним, что изменение в принципе оценивания участников шоу "Голос" произошло из-за громкого скандала. Как рассказывалось на сайте kp.ru, шестом сезоне шоу "Голос. Дети" победу одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, а затем выяснилось, что голосование проводилось с нарушениями в пользу юной певицы - за неё голосовали "боты".

ИСТОЧНИК KP.RU