Ученые: риск смерти от сердечных заболеваний зависит от месяца рождения человека

СЕГОДНЯ 13:24 2019-12-20T13:24:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний может зависит от времени года, когда он родился. С таким заявлением выступила группа исследователей из США.

Специалисты проанализировали данные почти 117 тысяч женщин, которым на момент начала эксперимента было от 30 до 55 лет. В ходе исследования у участниц каждые два года собирали данные об их здоровье и образе жизни.

В результате исследования, ученые выявили необычную зависимость. Оказалось, что люди, рожденные летом и весной, чаще умирали от заболеваний сердца и сосудов, чем рожденные осенью.

По данным ученых, женщины, появившиеся на свет весной, имеют вероятность смерти от болезней сердца в среднем на 10 процентов выше, чем рожденные в ноябре. Самый высокий риск смертности у рожденных в апреле. У этих женщин риск смерти от сердечного приступа на 12% выше, чем у женщин, рожденных осенью. У мартовских именинниц риск на 9% выше, а у майских и июньских — на 7%, передает сайт argumenti.ru.

При этом российские ученые такие данные американских коллег опровергают. Так, генетик, заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН Евгений Лильин отметил, что никакого научного подтверждения такому заявлению нет.

«Перед днём рождения человека обуревают горестные мысли о том, что жизнь коротка, что прожит ещё год и ты стал на год ближе к могиле. Всё это может испортить настроение. Но повлиять на смертность — нет», - цитирует ученого NEWS.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU