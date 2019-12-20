2019-12-20T13:50:29+03:00
Политика

Путин: РФ будет стремиться к заключению соглашения по газу с Украиной

При этом по словам российского лидера, условия должны быть взаимоприемлемыми, без создания рисков
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Путин: РФ будет стремиться к заключению соглашения по газу с УкраинойПутин: РФ будет стремиться к заключению соглашения по газу с УкраинойФото: REUTERS
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Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия будет стремиться к успешному заключению соглашения по газовому вопросу с Украиной.

По словам российского президента, условия должны быть в любом случае взаимоприемлемыми, без создания каких-либо рисков для каждой из сторон.

Напомним, в пятницу первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов проводит встречу с лидером украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. К их разговору присоединился глава российского государства.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ноябре в Госдуме прокомментировали отказ Украины от поставок российского газа. Депутат Валерий Селезнев подчеркнул, что подобное решение с украинской стороны может быть попыткой показать ЕС, «насколько Украине тяжело в переговорах с Россией".

ИСТОЧНИК KP.RU

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