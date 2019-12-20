2019-12-20T13:54:35+03:00
Происшествия

В ресторане в центре Москвы задержали группу дебоширов с пистолетами

Молодые люди начали угрожать охраннику заведения, когда тот сделал им замечание из-за вызывающего поведения
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В ресторане в центре Москвы задержали группу дебоширов с пистолетамиВ ресторане в центре Москвы задержали группу дебоширов с пистолетамиФото: Олег ЗОЛОТО
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Правоохранительные органы задержали группу молодых людей с пистолетами, угрожавших охраннику в ресторане "Макдоналдс" в центре Москвы.

Дело в том, что сотрудник заведения сделал замечание парнями, которые вели себя очень вызывающе: громко разговаривали и мешали остальным посетителям. Также он попросил молодых людей выйти на улицу.

На что один из парней достал предмет похожий на пистолет, направил его в сторону охранника. Другой распылил газовый баллончик в его сторону.

Сотрудники ресторана немедленно вызвали сотрудников полиции, которые доставили всех дебоширов в ОМВД для разбирательства, сообщил KP.RU собственный источник.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Москве неизвестные избили охранника фирмы и похитили более 6 млн рублей. Трое неизвестных в масках взломали двери торговой фирмы на Варшавском шоссе и проникли в помещение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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