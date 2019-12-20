В ресторане в центре Москвы задержали группу дебоширов с пистолетами
Правоохранительные органы задержали группу молодых людей с пистолетами, угрожавших охраннику в ресторане "Макдоналдс" в центре Москвы.
Дело в том, что сотрудник заведения сделал замечание парнями, которые вели себя очень вызывающе: громко разговаривали и мешали остальным посетителям. Также он попросил молодых людей выйти на улицу.
На что один из парней достал предмет похожий на пистолет, направил его в сторону охранника. Другой распылил газовый баллончик в его сторону.
Сотрудники ресторана немедленно вызвали сотрудников полиции, которые доставили всех дебоширов в ОМВД для разбирательства, сообщил KP.RU собственный источник.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Москве неизвестные избили охранника фирмы и похитили более 6 млн рублей. Трое неизвестных в масках взломали двери торговой фирмы на Варшавском шоссе и проникли в помещение.
ИСТОЧНИК KP.RU