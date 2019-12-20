2019-12-20T14:47:02+03:00
Политика

Придется подвинуться: "Роскосмос" найдет для американских астронавтов пару мест на "Союзах"

Дмитрий Рогозин назвал это решение принципиальным
Ольга МАТЫС
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Дмитрий Рогозин объявил, что американским астронавтам найдется место на "Союзе"Дмитрий Рогозин объявил, что американским астронавтам найдется место на "Союзе"Фото: Олег ЗОЛОТО
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Госкорпорация "Роскосмос" заявила о готовности предоставлять астронавтам НАСА места на многоместных российских космических кораблях "Союз МС" для полётов к Международной космической станции. Глава организации Дмитрий Рогозин заявил об этом в пятницу, 20 декабря.

- Мы приняли принципиальное решение предоставить НАСА места на наших кораблях для полетов на МКС, - поделился планами "Роскосмоса" Рогозин в разговоре с РИА Новости.

На данный момент известно, что совместные полеты к МКС на ракетах "Союз" запланированы на конец 2020 и весну 2021 года. При этом американцы запросили на ракетах пока только два места.

До этого сайт kp.ru рассказывал, что иностранные космонавты впервые за 19 лет не попали в списки планируемых экипажей, направляющихся на МКС. Американская сторона заявляла, что планирует отказаться от использования российских многоместных ракет к весне 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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