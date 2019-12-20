Яблоки для бабушки и селфи для отцов семейства: всероссийский Дед Мороз рассказал, что у него просят чаще всего

СЕГОДНЯ 15:11 2019-12-20T15:15:49+03:00

В этом году - как от детей, так и от взрослых - Деду Морозу пришло больше трех миллионов писем

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Дед Мороз из Великого Устюга Вологодской области поделился самыми распространенными и необычными просьбами, которые поступили к новогоднему волшебнику в уходящем 2019 году. Кроме уже привычных игрушек и гаджетов Деда Мороза просят и о самых простых вещах.

- Не все просят технику — просят и здоровье для своих мам и пап, бабушек и дедушек, - передает слова Деда Мороза РИА Новости. - Самая оригинальная просьба - это, наверное, и самая простая: хочу увидеть Деда Мороза, хочу обняться.

Дедушка рассказал о тронувших его детских письмах: ребенок просил в письме куклу для сестры, валенки для своего дедушки, а для бабушки - "столько яблок, сколько не жалко". Ещё волшебник порадовался, что взрослые тоже стараются, несмотря на все трудности, сохранить в душе веру в новогодние чудеса. Он рассказал о том, как часто к нему в новогодние праздники подходят "мужчины брутального вида", которые дожидаются, когда рядом не будет посторонних, чтобы сделать совместную фотографию.

Напомним, что сайт kp.ru рассказывал о большой популярности предновогодних поездок на родину Деда Мороза - в Великий Устюг. В конце 2019 и начале 2020 года туда будет организовано 17 дополнительных составов.

ИСТОЧНИК KP.RU