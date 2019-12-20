В Санкт-Петербурге начался саммит ЕАЭС

СЕГОДНЯ 15:43 2019-12-20T15:43:17+03:00

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В пятницу, 20 декабря, в Санкт-Петербурге начался саммит Евразийского экономического совета (ЕАЭС).

В ходе заседания президенты стран-членов ЕАЭС будут подведены итоги работы Евразийской экономической комиссии и согласованы кандидатуры нового председателя и членов Коллегии, которые 1 февраля следующего года приступят к выполнению обязанностей.

Напомним, предыдущий саммит ЕАЭС прошел в Казахстане в мае этого года. Заседание Евразийского экономического совета в среду, 29 мая, приурочено к пятилетию ЕАЭС. Страны-члены совета подписали пакет документов, касающийся экономики и развития интеграции, а также соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Союза.

Саммит ЕАЭС начался по завершению продлившиеся полтора часа переговоры президентов Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, в ходе которых лидеры обсудили дорожные карты в вопросе экономической интеграции.

ИСТОЧНИК KP.RU