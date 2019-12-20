В Санкт-Петербурге начался саммит ЕАЭС
В пятницу, 20 декабря, в Санкт-Петербурге начался саммит Евразийского экономического совета (ЕАЭС).
В ходе заседания президенты стран-членов ЕАЭС будут подведены итоги работы Евразийской экономической комиссии и согласованы кандидатуры нового председателя и членов Коллегии, которые 1 февраля следующего года приступят к выполнению обязанностей.
Напомним, предыдущий саммит ЕАЭС прошел в Казахстане в мае этого года. Заседание Евразийского экономического совета в среду, 29 мая, приурочено к пятилетию ЕАЭС. Страны-члены совета подписали пакет документов, касающийся экономики и развития интеграции, а также соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Союза.
Саммит ЕАЭС начался по завершению продлившиеся полтора часа переговоры президентов Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, в ходе которых лидеры обсудили дорожные карты в вопросе экономической интеграции.
ИСТОЧНИК KP.RU