2019-12-20T15:43:17+03:00
Экономика

В Санкт-Петербурге начался саммит ЕАЭС

Президенты стран-членов Евразийского экономического совета обсудят итоги работы
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
В Санкт-Петербурге начался саммит ЕАЭСВ Санкт-Петербурге начался саммит ЕАЭСФото: Ренат ЧИКАЕВ
Изменить размер текста:

В пятницу, 20 декабря, в Санкт-Петербурге начался саммит Евразийского экономического совета (ЕАЭС).

В ходе заседания президенты стран-членов ЕАЭС будут подведены итоги работы Евразийской экономической комиссии и согласованы кандидатуры нового председателя и членов Коллегии, которые 1 февраля следующего года приступят к выполнению обязанностей.

Напомним, предыдущий саммит ЕАЭС прошел в Казахстане в мае этого года. Заседание Евразийского экономического совета в среду, 29 мая, приурочено к пятилетию ЕАЭС. Страны-члены совета подписали пакет документов, касающийся экономики и развития интеграции, а также соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Союза.

Саммит ЕАЭС начался по завершению продлившиеся полтора часа переговоры президентов Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, в ходе которых лидеры обсудили дорожные карты в вопросе экономической интеграции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперт оценил возможность проводить экспресс-тест водителей на алкоголь
В Санкт-Петербурге начался саммит ЕАЭС
Закон не запрещает: Адвокат объяснил, что грозит за выброшенный из вертолета Gelandewagen
Выплата «Газпромом» 3 млрд долларов может стать частью соглашения по газу с Киевом
Яблоки для бабушки и селфи для отцов семейства: всероссийский Дед Мороз рассказал, что у него просят чаще всего
Придется подвинуться: "Роскосмос" найдет для американских астронавтов пару мест на "Союзах"
В Москве экстренные службы сняли мужчину с арки Крымского моста
Госдума предложила провести перепись всех сим-карт в России
Необычное "украшение": семья в США купила рождественскую ёлку, где пряталась живая сова
В Москве горит бывший автосервис, площадь пожара - 200 квадратов
Умерла Клодин Оже: французская актриса и девушка Джеймса Бонда
Подозреваемый в убийстве журналиста Шеремета подал в суд на Зеленского и главу МВД Украины
В ресторане в центре Москвы задержали группу дебоширов с пистолетами
Путин: РФ будет стремиться к заключению соглашения по газу с Украиной
Ученые: риск смерти от сердечных заболеваний зависит от месяца рождения человека
Стало известно, как будут считать голоса в "Голосе"
Из разряда «городских сумасшедших»: Преподаватель ВШЭ вспомнила о «лубянском стрелке»
С Нового года на 100 тысяч подорожают авто-любимчики среднего класса
Политолог объяснил, почему Трамп спешит запустить процесс по импичменту
С ума сошли: Людмила Максакова прокомментировала новости о своей госпитализации
"Украина идет к положению глубокой провинции": Пушков раскритиковал разгром памятника Горькому в Харькове