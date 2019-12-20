Эксперт оценил возможность проводить экспресс-тест водителей на алкоголь

СЕГОДНЯ 15:53 2019-12-20T15:53:58+03:00

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Главный редактор журнала «За рулём» автоэксперт Максим Кадаков прокомментировал подготовку нового проекта, который даст право ГИБДД проверять водителей на алкоголь и наркотики.

- Водители должны знать, что все экспресс-тесты и экспресс-анализы — это лишь помощь инспектору. И эти экспресс-тесты могут либо подтвердить опасения инспектора, его догадки, либо опровергнуть, — отметил Кадаков.

А вот действительно установить находится ли человек в алкогольном опьянении или употреблял наркотики можно только в двух местах: в клинике, где есть все сертификаты и разрешения на проведение анализов или в передвижном медицинском пункте, то есть специальном медицинском автомобиле.

- Бояться не нужно, если уверены в своей правоте, то доказывайте, что тесты могут ошибаться, - цитирует RT слова эксперта.

Ранее «Известия» со ссылкой на пресс-службу МВД сообщили, что ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.

Это будет быстрое тестирование при помощи бесконтактного детектора алкоголя, который анализирует выдыхаемый человеком воздух. Еще одни вариант - портативный бумажный наркотест, предназначенный для экспресс-исследования слюны на наркотики.

В ведомстве заверяют, что подобные проверки будут только предварительными, а окончательное заключение останется за специализированными учреждениями.

ИСТОЧНИК KP.RU