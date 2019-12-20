Глава «Нафтогаза» считает, что для заключения договора по газу мало времени
Для заключения соглашения между Москвой и Киевом по вопросу транзита российского газа через Украину может потребоваться минимум месяц. Такую точку зрения высказал глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев
«Чтобы подписать полноценное транзитное соглашение времени крайне мало», - отметил он.
Коболев пояснил, что минимум месяц потребуется из-за «технических ограничений». По его словам, процесс показывает, что при принятии решения возможно придется менять стандартный или типовой договор на транспортировку газа.
На данный момент в Минске проходят переговоры по вопросу транзита газа, на которых российскую сторону представляют глава Минэнерго России Александр Новак, глава «Газпром» Алексей Миллер и вице-премьер Дмитрий Козак.
Напомним, 19 декабря в Берлине состоялись переговоры между Россией, Украиной и Еврокомиссией. Вице-президент ЕК Марош Шефчович заявил, что стороны достигли принципиального соглашения, однако не рассказал о подробностях. Позже появилась информация частью соглашения по газу может стать выплата «Газпромом» 3 млрд долларов.
ИСТОЧНИК KP.RU