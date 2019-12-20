СЕГОДНЯ 18:01 2019-12-20T18:01:02+03:00

Глава «Нафтогаза» считает, что для заключения договора по газу мало времени Фото: REUTERS

Москва и Киев ведут переговоры по вопросу газового контракта в Минске

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Для заключения соглашения между Москвой и Киевом по вопросу транзита российского газа через Украину может потребоваться минимум месяц. Такую точку зрения высказал глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев

«Чтобы подписать полноценное транзитное соглашение времени крайне мало», - отметил он.

Коболев пояснил, что минимум месяц потребуется из-за «технических ограничений». По его словам, процесс показывает, что при принятии решения возможно придется менять стандартный или типовой договор на транспортировку газа.

На данный момент в Минске проходят переговоры по вопросу транзита газа, на которых российскую сторону представляют глава Минэнерго России Александр Новак, глава «Газпром» Алексей Миллер и вице-премьер Дмитрий Козак.

Напомним, 19 декабря в Берлине состоялись переговоры между Россией, Украиной и Еврокомиссией. Вице-президент ЕК Марош Шефчович заявил, что стороны достигли принципиального соглашения, однако не рассказал о подробностях. Позже появилась информация частью соглашения по газу может стать выплата «Газпромом» 3 млрд долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU