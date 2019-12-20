СЕГОДНЯ 18:20 2019-12-20T18:20:56+03:00

Лукашенко рассказал, что Минск и Москва концептуально договорились по энергоносителям Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва достигли взаимопонимания и концептуальной договоренности по энергоносителям

«Концептуально договорились, что в будущем году Беларусь покупает у России примерно 20 млрд куб. м газа. Ограничений здесь нет», - сказал белорусский лидер, комментируя итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным

Глава Белоруссии отметил, что на данный момент остались самые сложные вопросы, «но только в цифрах – энергоносители».

Лукашенко рассказал, что и по нефти Россия и Белоруссия также договорились. По его словам, Минск купит у Москвы 24-25 миллионов тонн нефти, а цены будут не выше уровня текущего года

Белорусский лидер сообщил, что он вместе с Путин дал поручения министру экономики Белоруссии Дмитрию Крутому и министру экономического развития России Максиму Орешкину проинформировать о том, какие вопросы сняты.

Напомним, ранее Орешкин рассказал, что после переговоров белорусского и российского лидеров из 31 дорожной карты по интеграции остались нерешенными 3 блока вопросов, а именно несогласованны налоговая, нефтяная и газовая сферы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/750837" frameborder="0"></iframe> Орешкин рассказал об итогах переговоров Путина и Лукашенко.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU