2019-12-20T18:20:56+03:00
Экономика

Лукашенко рассказал, что Минск и Москва концептуально договорились по энергоносителям

Президент Белоруссии прокомментировал итоги встречи с Путиным
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Лукашенко рассказал, что Минск и Москва концептуально договорились по энергоносителямЛукашенко рассказал, что Минск и Москва концептуально договорились по энергоносителямФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва достигли взаимопонимания и концептуальной договоренности по энергоносителям

«Концептуально договорились, что в будущем году Беларусь покупает у России примерно 20 млрд куб. м газа. Ограничений здесь нет», - сказал белорусский лидер, комментируя итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным

Глава Белоруссии отметил, что на данный момент остались самые сложные вопросы, «но только в цифрах – энергоносители».

Лукашенко рассказал, что и по нефти Россия и Белоруссия также договорились. По его словам, Минск купит у Москвы 24-25 миллионов тонн нефти, а цены будут не выше уровня текущего года

Белорусский лидер сообщил, что он вместе с Путин дал поручения министру экономики Белоруссии Дмитрию Крутому и министру экономического развития России Максиму Орешкину проинформировать о том, какие вопросы сняты.

Напомним, ранее Орешкин рассказал, что после переговоров белорусского и российского лидеров из 31 дорожной карты по интеграции остались нерешенными 3 блока вопросов, а именно несогласованны налоговая, нефтяная и газовая сферы.

Орешкин рассказал об итогах переговоров Путина и Лукашенко.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Умер один из пострадавших в результате стрельбы на Лубянке
Starliner планируют вернуть на Землю в течение 48 часов
Лукашенко рассказал, что Минск и Москва концептуально договорились по энергоносителям
Глава «Нафтогаза» считает, что для заключения договора по газу мало времени
В Польше отреагировали на слова Путина о Второй мировой войне
Глава NASA рассказал о проблемах с запуском Starliner
МИД Украины не согласился со словами Путина об исконно русских землях
Бастрыкин выразил соболезнования родным и близким погибшего при стрельбе на Лубянке
Специалист поддержал проведение инвентаризации действующих сим-карт
Орешкин рассказал о результатах переговоров Путина и Лукашенко
Эрдоган пообещал зеркальный ответ на санкции против "Турецкого потока"
В Совфеде назвали «каплей в море» фонд США для финансирования энергопроектов Европы
Домодедово и Шереметьево вновь получили сообщения о «минировании»
Эксперт оценил возможность проводить экспресс-тест водителей на алкоголь