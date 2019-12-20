Лукашенко рассказал, что Минск и Москва концептуально договорились по энергоносителям
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва достигли взаимопонимания и концептуальной договоренности по энергоносителям
«Концептуально договорились, что в будущем году Беларусь покупает у России примерно 20 млрд куб. м газа. Ограничений здесь нет», - сказал белорусский лидер, комментируя итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным
Глава Белоруссии отметил, что на данный момент остались самые сложные вопросы, «но только в цифрах – энергоносители».
Лукашенко рассказал, что и по нефти Россия и Белоруссия также договорились. По его словам, Минск купит у Москвы 24-25 миллионов тонн нефти, а цены будут не выше уровня текущего года
Белорусский лидер сообщил, что он вместе с Путин дал поручения министру экономики Белоруссии Дмитрию Крутому и министру экономического развития России Максиму Орешкину проинформировать о том, какие вопросы сняты.
Напомним, ранее Орешкин рассказал, что после переговоров белорусского и российского лидеров из 31 дорожной карты по интеграции остались нерешенными 3 блока вопросов, а именно несогласованны налоговая, нефтяная и газовая сферы.
Орешкин рассказал об итогах переговоров Путина и Лукашенко.Дмитрий СМИРНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU