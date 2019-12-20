Starliner планируют вернуть на Землю в течение 48 часов

СЕГОДНЯ 18:53 2019-12-20T18:55:04+03:00

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Новый американский космический корабль Starliner вернут на полигон Уайт-Сэндз, в американском штате Нью-Мексико, в течение 48 часов. Об этом сообщил президент корпорации Boeing Джим Чилтон

«Что касается орбиты, на которой мы находимся сегодня, мы выбрали ее, потому что она позволяет вернуться в Уайт-Сэндз в течение 48 часов», - сообщил он.

Чилтон отметил, что у корабля своевременно не включился двигатель, но заявил, что причину неполадок у Starliner пока не определили.

Как писал сайт kp.ru, глава NASA Джим Брайденстайн подтвердил наличие проблем, которые могут не позволить кораблю прибыть на Международную космическую станцию в запланированное время.

Напомним, пуск космического корабля был запланирован 6 декабря, но позже перенесен на 20 декабря, но NASA и Boeing сообщили о нештатном выведении Starliner на орбиту

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="718" src="https://www.kp.ru/video/embed/750861" frameborder="0"></iframe> NASA и Boeing сообщили о нештатном выведении Starliner на орбиту.

ИСТОЧНИК KP.RU