Starliner планируют вернуть на Землю в течение 48 часов
Новый американский космический корабль Starliner вернут на полигон Уайт-Сэндз, в американском штате Нью-Мексико, в течение 48 часов. Об этом сообщил президент корпорации Boeing Джим Чилтон
«Что касается орбиты, на которой мы находимся сегодня, мы выбрали ее, потому что она позволяет вернуться в Уайт-Сэндз в течение 48 часов», - сообщил он.
Чилтон отметил, что у корабля своевременно не включился двигатель, но заявил, что причину неполадок у Starliner пока не определили.
Как писал сайт kp.ru, глава NASA Джим Брайденстайн подтвердил наличие проблем, которые могут не позволить кораблю прибыть на Международную космическую станцию в запланированное время.
Напомним, пуск космического корабля был запланирован 6 декабря, но позже перенесен на 20 декабря, но NASA и Boeing сообщили о нештатном выведении Starliner на орбиту
NASA и Boeing сообщили о нештатном выведении Starliner на орбиту.
ИСТОЧНИК KP.RU