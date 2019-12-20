СЕГОДНЯ 18:55 2019-12-20T18:56:26+03:00

Умер один из пострадавших в результате стрельбы на Лубянке Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Следственном комитете России сообщили, что в результате перестрелки в центре Москвы на улице Большая Лубянка один сотрудник ФСБ погиб на месте, еще один его коллега скончался в больнице от полученных ранений.

«Один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался», - рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Сообщается, что еще пять пострадавших получили ранения различной степени тяжести. Среди них есть одно гражданское лицо.

СК также уточнил, что правильное имя стрелка Евгений Манюров.

Напомним, вечером 19 декабря 39-летний мужчина открыл стрельбу рядом со зданием ФСБ на Лубянке. Мать Манюрова рассказала, что ее сын в последнее время не работал, не был женат, а в последнее время общался с какими-то арабами по телефону. Тогда в ФСБ сообщили о погибшем в результате стрельбы в центре Москвы, а также о пяти пострадавших.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/750712" frameborder="0"></iframe> Стрельба у здания ФСБ на Лубянке: главное.Центр Москвы, здание ФСБ, тихий предновогодний вечер. Когда раздались выстрелы, никто из прохожих не испугался. Подумали, что это салют... Но нет, это была настоящая перестрелка. С ранеными и погибшими

ИСТОЧНИК KP.RU