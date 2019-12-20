2019-12-20T18:56:26+03:00
Происшествия

Умер один из пострадавших в результате стрельбы на Лубянке

Еще пять человек получили ранения различной степени тяжести
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Умер один из пострадавших в результате стрельбы на ЛубянкеУмер один из пострадавших в результате стрельбы на ЛубянкеФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Следственном комитете России сообщили, что в результате перестрелки в центре Москвы на улице Большая Лубянка один сотрудник ФСБ погиб на месте, еще один его коллега скончался в больнице от полученных ранений.

«Один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался», - рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Сообщается, что еще пять пострадавших получили ранения различной степени тяжести. Среди них есть одно гражданское лицо.

СК также уточнил, что правильное имя стрелка Евгений Манюров.

Напомним, вечером 19 декабря 39-летний мужчина открыл стрельбу рядом со зданием ФСБ на Лубянке. Мать Манюрова рассказала, что ее сын в последнее время не работал, не был женат, а в последнее время общался с какими-то арабами по телефону. Тогда в ФСБ сообщили о погибшем в результате стрельбы в центре Москвы, а также о пяти пострадавших.

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке: главное.Центр Москвы, здание ФСБ, тихий предновогодний вечер. Когда раздались выстрелы, никто из прохожих не испугался. Подумали, что это салют... Но нет, это была настоящая перестрелка. С ранеными и погибшими

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В России хотят увеличить штрафы за превышение скорости
Умер один из пострадавших в результате стрельбы на Лубянке
Starliner планируют вернуть на Землю в течение 48 часов
Лукашенко рассказал, что Минск и Москва концептуально договорились по энергоносителям
Глава «Нафтогаза» считает, что для заключения договора по газу мало времени
В Польше отреагировали на слова Путина о Второй мировой войне
Глава NASA рассказал о проблемах с запуском Starliner
МИД Украины не согласился со словами Путина об исконно русских землях
Бастрыкин выразил соболезнования родным и близким погибшего при стрельбе на Лубянке
Специалист поддержал проведение инвентаризации действующих сим-карт
Орешкин рассказал о результатах переговоров Путина и Лукашенко
Эрдоган пообещал зеркальный ответ на санкции против "Турецкого потока"
В Совфеде назвали «каплей в море» фонд США для финансирования энергопроектов Европы
Домодедово и Шереметьево вновь получили сообщения о «минировании»
Эксперт оценил возможность проводить экспресс-тест водителей на алкоголь