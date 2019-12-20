В России хотят увеличить штрафы за превышение скорости

СЕГОДНЯ 19:03 2019-12-20T19:03:28+03:00

Изменить размер текста: A A

МВД предлагает в разы увеличить штрафы за превышение скорости. Так, превышение скорости от 20 до 40 км/ч будет наказываться тремя тысячами рублей. Сейчас за это нарушение водители платят всего 500. При этом, если водитель систематически превышает скорость, то взыскание составит уже 5000 рублей.

Предлагается также увеличить штрафы за превышение скорости от 40 до 60 километров в час. Они могут повыситься до четырех тысяч рублей с текущих 1,- 1,5 тысяч. А при повторном нарушении водителю придется заплатить уже порядка восьми тысяч или лишиться прав на 4-6 месяцев.

За превышение скорости от 60 км/ч и более предлагается ввести единый штраф размером в пять тысяч рублей. За повторное превышение нарушитель будет оштрафован уже на 10000 или, как альтернатива, лишится прав на один год, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее в правительстве поддержали идею снизить порог ненаказуемого превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч. Изменения могут быть приняты уже в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU