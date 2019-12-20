2019-12-20T19:03:28+03:00
Общество

В России хотят увеличить штрафы за превышение скорости

В правительстве также предложили вдвое снизить порог ненаказуемого превышения скорости
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В России хотят увеличить штрафы за превышение скоростиВ России хотят увеличить штрафы за превышение скоростиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

МВД предлагает в разы увеличить штрафы за превышение скорости. Так, превышение скорости от 20 до 40 км/ч будет наказываться тремя тысячами рублей. Сейчас за это нарушение водители платят всего 500. При этом, если водитель систематически превышает скорость, то взыскание составит уже 5000 рублей.

Предлагается также увеличить штрафы за превышение скорости от 40 до 60 километров в час. Они могут повыситься до четырех тысяч рублей с текущих 1,- 1,5 тысяч. А при повторном нарушении водителю придется заплатить уже порядка восьми тысяч или лишиться прав на 4-6 месяцев.

За превышение скорости от 60 км/ч и более предлагается ввести единый штраф размером в пять тысяч рублей. За повторное превышение нарушитель будет оштрафован уже на 10000 или, как альтернатива, лишится прав на один год, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее в правительстве поддержали идею снизить порог ненаказуемого превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч. Изменения могут быть приняты уже в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Италия стала лидером в рейтинге нарушителей антидопинговых правил
При столкновении катера и яхты в Таиланде серьезно пострадала россиянка
Медведев прокомментировал возможное снижение допустимого порога превышения скорости
Hi-Tech Mail запускает голосование за лучший смартфон
В автобусе в Реутове нашли похожий на бомбу предмет
В России хотят увеличить штрафы за превышение скорости
Умер один из пострадавших в результате стрельбы на Лубянке
Starliner планируют вернуть на Землю в течение 48 часов
Лукашенко рассказал, что Минск и Москва концептуально договорились по энергоносителям
Глава «Нафтогаза» считает, что для заключения договора по газу мало времени
В Польше отреагировали на слова Путина о Второй мировой войне
Глава NASA рассказал о проблемах с запуском Starliner
МИД Украины не согласился со словами Путина об исконно русских землях
Бастрыкин выразил соболезнования родным и близким погибшего при стрельбе на Лубянке
Специалист поддержал проведение инвентаризации действующих сим-карт
Орешкин рассказал о результатах переговоров Путина и Лукашенко
Эрдоган пообещал зеркальный ответ на санкции против "Турецкого потока"
В Совфеде назвали «каплей в море» фонд США для финансирования энергопроектов Европы
Домодедово и Шереметьево вновь получили сообщения о «минировании»
Эксперт оценил возможность проводить экспресс-тест водителей на алкоголь