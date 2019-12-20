В автобусе в Реутове нашли похожий на бомбу предмет

СЕГОДНЯ 19:19 2019-12-20T19:19:07+03:00

Проверка кинологов показала, что внутри может быть взрывчатое устройство Фото: Михаил ФРОЛОВ

Находку проверили кинологи и саперы, после чего забрали на экспертизу

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 20 декабря, в автобусе в подмосковном Реутове в автобусе 14 маршрута обнаружили подозрительный пакет, напоминающий бомбу.

Как сообщил источник «КП», полиэтиленовый пакет был обмотанный скотчем и проводами. Место происшествия оцепили, прибыли кинологи с собаками.

После предварительной проверки кинологов и саперов, устройство отправили на экспертизу. По предварительной информации, взрывчатку внутри пакета не обнаружили.

Отметим, последние время в Москве аэропорты, районные суду и станции метро регулярно получают сообщения о минирования. На этой неделе столичные авиагавани пять раз получили подобные предупреждения.

Как писал сайт kp.ru, 20 декабря после очередной угрозы о заложенной взрывчатке здания и территории аэропортов Шереметьево и Домодедово проверяли кинологи и сотрудники экстренных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU