2019-12-20T19:29:34+03:00
Умные вещи

Hi-Tech Mail запускает голосование за лучший смартфон

Оно продлится до 30 января
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
В интернете выберут лучший гаджетВ интернете выберут лучший гаджетФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Проект Hi-Tech Mail.ru запускает голосование за "Лучший гаджет 2019". Пользователи смогут выбрать лучшие устройства в пяти различных категориях: смартфоны, компьютеры, камеры, телевизоры и гаджеты. Надо сказать, что среди номинантов представлены самые последние технические новинки.

- Появились первые 100+ МП камеры в смартфонах, <...> . Из трендов этого года мы можем отметить популярность QLED технологии экранов телевизоров, начало проникновения 5G в высокотехнологичные сферы жизни, - рассказал руководитель проекта Антон Спиридонов.

Он отметил, что 2019 является очень важным годом для индустрии еще и потому, что в продаже появился первый телефон со складным экраном. И еще несколько на подходе.

Отдать свой голос за любимый гаджет можно уже сейчас на сайте Hi-Tech mail. Голосование продлится в период с 20 декабря по 30 января. А результаты будут объявлены 31 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Италия стала лидером в рейтинге нарушителей антидопинговых правил
При столкновении катера и яхты в Таиланде серьезно пострадала россиянка
Медведев прокомментировал возможное снижение допустимого порога превышения скорости
Hi-Tech Mail запускает голосование за лучший смартфон
В автобусе в Реутове нашли похожий на бомбу предмет
В России хотят увеличить штрафы за превышение скорости
Умер один из пострадавших в результате стрельбы на Лубянке
Starliner планируют вернуть на Землю в течение 48 часов
Лукашенко рассказал, что Минск и Москва концептуально договорились по энергоносителям
Глава «Нафтогаза» считает, что для заключения договора по газу мало времени
В Польше отреагировали на слова Путина о Второй мировой войне
Глава NASA рассказал о проблемах с запуском Starliner
МИД Украины не согласился со словами Путина об исконно русских землях
Бастрыкин выразил соболезнования родным и близким погибшего при стрельбе на Лубянке
Специалист поддержал проведение инвентаризации действующих сим-карт
Орешкин рассказал о результатах переговоров Путина и Лукашенко
Эрдоган пообещал зеркальный ответ на санкции против "Турецкого потока"
В Совфеде назвали «каплей в море» фонд США для финансирования энергопроектов Европы
Домодедово и Шереметьево вновь получили сообщения о «минировании»
Эксперт оценил возможность проводить экспресс-тест водителей на алкоголь