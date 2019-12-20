Hi-Tech Mail запускает голосование за лучший смартфон

СЕГОДНЯ 19:29 2019-12-20T19:29:34+03:00

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Проект Hi-Tech Mail.ru запускает голосование за "Лучший гаджет 2019". Пользователи смогут выбрать лучшие устройства в пяти различных категориях: смартфоны, компьютеры, камеры, телевизоры и гаджеты. Надо сказать, что среди номинантов представлены самые последние технические новинки.

- Появились первые 100+ МП камеры в смартфонах, <...> . Из трендов этого года мы можем отметить популярность QLED технологии экранов телевизоров, начало проникновения 5G в высокотехнологичные сферы жизни, - рассказал руководитель проекта Антон Спиридонов.

Он отметил, что 2019 является очень важным годом для индустрии еще и потому, что в продаже появился первый телефон со складным экраном. И еще несколько на подходе.

Отдать свой голос за любимый гаджет можно уже сейчас на сайте Hi-Tech mail. Голосование продлится в период с 20 декабря по 30 января. А результаты будут объявлены 31 января.

ИСТОЧНИК KP.RU