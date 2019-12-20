2019-12-20T19:54:22+03:00
Происшествия

При столкновении катера и яхты в Таиланде серьезно пострадала россиянка

В российском посольстве сообщили, что туристка уже улетела в Россию
Елена ГИЛЬМАНОВА
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При столкновении катера и яхты у Пхукета серьезно пострадала россиянкаПри столкновении катера и яхты у Пхукета серьезно пострадала россиянкаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Среди пострадавших в результате столкновения катера и яхты в Пхукете есть россияне, одна из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщило посольство РФ в Таиланде.

«Серьезные травмы получила 67-летняя российская туристка. Ей незамедлительно была оказана медицинская помощь в пхукетском госпитале Таланг. Сегодня она улетела на Родину», - говорится на фофициальной странице дипмиссии в Facebook .

В посольстве отметили, что после аварии дипмиссия незамедлительно подключилось к выяснению обстоятельств происшествия. Сообщается, что катер с отдыхающими врезался в одну из яхт, которой управлял российский капитан Александр Горбунов.

Напомним, в минувший четверг, 19 декабря, при столкновении катера и яхты пострадали 12 туристов, погиб один таец. Всего на борту катера находилось 49 человек, им управлял ранее судимый за неосторожное судовождение гражданин Таиланда

ИСТОЧНИК KP.RU

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