Италия стала лидером в рейтинге нарушителей антидопинговых правил

СЕГОДНЯ 20:17 2019-12-20T20:17:01+03:00

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В 2017 году главным нарушителем антидопинговых правил стала Италия, спортсмены которой нарушили правила 171 раз. Об этом говорится в отчете, который опубликован на сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В тройке также находится Франция, атлеты которой 128 раз попадались на допинге. За ней следуют США с 103 случаями нарушения правил. Россия в опубликованном списке занимает пятую строчку. Российские спортсмены нарушили антидопинговых правила 82 раза.

Согласно данным WADA всего за 2017 год было выявлено 1804 случая нарушений, 1459 из них были обнаружены по итогам взятия пробы мочи или крови и анализа в аккредитованной лаборатории. Годом ранее спортсмены нарушали правила 1595 раза.

Напомним, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обжалует в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение исполкома WADA о четырехлетнем отстранении российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и Чемпионатах мира.

ИСТОЧНИК KP.RU