В Пенсионном фонде рассказали, когда будут выплачиваться январские пенсии

СЕГОДНЯ 20:56 2019-12-20T20:56:04+03:00

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В пенсионном фонде РФ рассказали, когда будут выплачиваться январские пенсии. Так как первые восемь дней нового года будут нерабочими, то было принято решение перенести выплаты на конец декабря.

Об этом сообщает на сайте Пенсионного фонда России (ПФР). Решение утверждено на заседании правительства РФ.

В сообщении отмечается, что первые перечисления начнутся уже 25 декабря – для тех, кто получает выплаты на почте, а 27 декабря будут переведены средства на банковские счета. В ведомства уточнили, что на банковские карты деньги зачислят к 30 декабря.

Несмотря на то, что деньги на выплаты через почтовые отделения будут направлены раньше, дойдут до получателей они только 3 января 2020 года.

На заседании правительства была затронута тема индексации страховых пенсий. В 2019 году прибавка составила 7,05%, в итоге среднегодовой размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в конце 2019 года вырос в среднем с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей в месяц, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU