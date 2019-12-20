2019-12-20T20:56:04+03:00
Общество

В Пенсионном фонде рассказали, когда будут выплачиваться январские пенсии

Их россияне получат в конце декабря
Елена АКИМОВА
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Январские пенсии начнут выплачивать россиянам в конце декабряЯнварские пенсии начнут выплачивать россиянам в конце декабряФото: Мария ЛЕНЦ
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В пенсионном фонде РФ рассказали, когда будут выплачиваться январские пенсии. Так как первые восемь дней нового года будут нерабочими, то было принято решение перенести выплаты на конец декабря.

Об этом сообщает на сайте Пенсионного фонда России (ПФР). Решение утверждено на заседании правительства РФ.

В сообщении отмечается, что первые перечисления начнутся уже 25 декабря – для тех, кто получает выплаты на почте, а 27 декабря будут переведены средства на банковские счета. В ведомства уточнили, что на банковские карты деньги зачислят к 30 декабря.

Несмотря на то, что деньги на выплаты через почтовые отделения будут направлены раньше, дойдут до получателей они только 3 января 2020 года.

На заседании правительства была затронута тема индексации страховых пенсий. В 2019 году прибавка составила 7,05%, в итоге среднегодовой размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в конце 2019 года вырос в среднем с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей в месяц, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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