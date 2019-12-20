Совбезе ООН отклонил резолюцию по Сирии из-за позиции России и Китая

СЕГОДНЯ 21:42 2019-12-20T21:42:34+03:00

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Совет Безопасности ООН отклонил совместную резолюцию Бельгии, Германии и Кувейта о продлении на год трансграничной гуманитарной помощи Сирии, поскольку Россия и Китай воспользовались своим правом вето.

«Проект резолюции не принимается из-за того, что постоянные члены СБ ООН проголосовали против», - сообщила председателя Совбеза и постпред Соединённых Штатов Келли Крафт.

В предложенной резолюции говорится о сохранении трех пунктов пропуска на границе с Ираком и Турцией для доставки ООН гуманитарную помощь без получения разрешения от Дамаска. За документ проголосовали 13 стран.

Ранее постпред России при ООН предупредил, что Москва проголосует против предложенного документа, поскольку он «сфокусирован исключительно на гуманитарных аспектах при сокращении пропускных пунктов, через которые доставляется помощь».

Напомним, 14 декабря прошлого года Совбез ООН принял резолюцию, продлевающую трансграничную помощь Сирии, в соответствии с которой гуманитарный конвой может доставлять в САР с предметами медицинского назначения и хирургическими принадлежностями.

ИСТОЧНИК KP.RU