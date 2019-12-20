СЕГОДНЯ 23:04 2019-12-20T23:04:20+03:00

Голикова рассказала о поправках в Трудовой кодекс по отраслевой оплате врачей Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Министерстве труда России согласовывают поправки в Трудовой кодекс по вопросу передачи правительству полномочий устанавливать отраслевую систему оплаты труда. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она отметила, что изменение системы оплаты труда является отдельным элементом программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Вице-премьера пояснила, что на сегодняшний день полномочия по установлению системы оплаты труда отданы субъектам. По ее словам, в ряде регионов не выдерживаются рекомендации российской трехсторонней комиссии относительно вопросов установления оплаты труда и фиксации доли должностного оклада.

«И та разница, которая сложилась сегодня по оплате труда внутри региона - это как раз связано с различиями порядка установления внутри региона», - заключила Голикова.

Напомним, ранее сайт kp.ru подробно рассказывал о различиях в зарплатах первичного звена здравоохранения и национальном проекте «Здравоохранение», который ставит задачу полностью решить проблемы нехватки врачей в поликлиниках до 2024 года.

ИСТОЧНИК KP.RU