2019-12-20T23:28:00+03:00
Политика

Путин провел рабочую встречу с президентов Узбекистана

Главы государств обсудили перспективы сотрудничества
Мария ИГНАТЬЕВА
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Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин. Фото пресс-служба Кремля. Фото: Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин. Фото пресс-служба КремляШавкат Мирзиеев и Владимир Путин. Фото пресс-служба Кремля. Фото: Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин. Фото пресс-служба Кремля
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Президент России Владимир Путин в пятницу, 20 декабря провел рабочую встречу с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Как сообщили в пресс- службе Кремля, главы государств побеседовали в Санкт- Петербурге.

В северной столице проходил саммит Евразийского экономического союза, а также неформальная встреча глав стран - участников СНГ. Отмечается, что президенты двух стран обсудили актуальные вопросы и перспективы двустороннего сотрудничества.

Сайт kp.ru писал, что ранее в этом году президенту Узбекистана исполнилось 62 года. Поздравляя его с днем рождения, российский глава Владимир Путин отметил вклад своего коллеги в укрепление отношений Москвы и Ташкента. Также сообщалось, что в начале следующего года Мирзиеев планирует посетить РФ. В рамках визита лидера Узбекистана в РФ планируется подписание 12 межгосударственных и межправительственных соглашений, и сейчас идет активная подготовка к этому событию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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