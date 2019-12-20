2019-12-20T23:33:20+03:00
Происшествия

Два круизных лайнера столкнулись недалеко от побережья Мексики

У одного из кораблей частично разрушена палуба [видео]
Елена АКИМОВА
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Рядом с побережьем Мексики столкнулись два круизных лайнераРядом с побережьем Мексики столкнулись два круизных лайнера
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Два огромных круизных лайнера столкнулись друг с другом рядом с островом Косумель в Мексике. Оба судна принадлежат компании Carnival Cruise. О случившемся сообщил в Twitter один из очевидцев событий, которые произошли 20 декабря.

Момент столкновения попал на видео. Ролик длится несколько минут, в течении этого времени корабли постепенно приближаются друг к друг. За счет огромных размеров оперативно маневрировать не получается и в итоге один из участников аварии задевает другого в тот момент, когда казалось, что столкновения удастся избежать.

В итоге в списке разрушений нижняя палуба и поврежденная корма. Только после столкновения Carnival Legend дал задний ход и отдалился от пострадавшего лайнера.

Представители судовладельца отметили, что полученные повреждения никак не влияют на мореходность, но ущерб был получен существенный.

Два круизных лайнера столкнулись недалеко от Мексики .Carnival Cruise Line is assessing damage to two of its ships that collided Friday morning in Cozumel, Mexico. Videos posted on social media showed the Carnival Glory crashing into the Carnival Legend as it maneuvered to dock. In response to questions on Twitter, Carnival tweeted that it is assessing the damage to both ships. The company said there has been one minor injury reported from a Carnival Glory guest hurt while they evacuated from the dining room. Carnival said in a statement that the Carnival Glory was maneuvering to dock when it collided with the Carnival Legend, which was already alongside. READ MORE: https://www.wwltv.com/article/news/nation-world/carnival-cruise-ships-collide-in-cozumel-mexico/507-a0642b2a-9673-4935-adb2-741567c8eec8

Гостям кораблей посоветовали провести день на берегу в Косумеле, - пишет газета «Известия».

Ранее на Пхукете пострадали 12 туристов, среди них по предварительным данным, есть россияне. Катер, на котором находились отдыхающие, врезался в одну из яхт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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