Два круизных лайнера столкнулись недалеко от побережья Мексики

Два огромных круизных лайнера столкнулись друг с другом рядом с островом Косумель в Мексике. Оба судна принадлежат компании Carnival Cruise. О случившемся сообщил в Twitter один из очевидцев событий, которые произошли 20 декабря.

Момент столкновения попал на видео. Ролик длится несколько минут, в течении этого времени корабли постепенно приближаются друг к друг. За счет огромных размеров оперативно маневрировать не получается и в итоге один из участников аварии задевает другого в тот момент, когда казалось, что столкновения удастся избежать.

В итоге в списке разрушений нижняя палуба и поврежденная корма. Только после столкновения Carnival Legend дал задний ход и отдалился от пострадавшего лайнера.

Представители судовладельца отметили, что полученные повреждения никак не влияют на мореходность, но ущерб был получен существенный.

