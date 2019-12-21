2019-12-21T00:14:28+03:00
В мире

В США найдены старейшие в мире деревья

Их возраст не менее 360 миллионов лет
Елена АКИМОВА
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В США найдены старейшие в мире деревьяВ США найдены старейшие в мире деревья
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Необычная находка, которой более 360 миллионов лет, обнаружена в США. В заброшенном карьере, расположенном около американского Каира (Нью-Йорка), группа ученых из разных стран обнаружила самые древние в мире ископаемые останки леса. По самым скромным подсчетам, деревьям миллионы лет, а сеть корней занимает около 11 метров.

Известно, что на месте находки отмечены признаки папоротникоподобных растений, грибообразных кладоксилопсидов, а некоторые экземпляры пока вовсе не удалось идентифицировать.

Исследователи отмечают, что большинство корней принадлежат растениям рода Archaeopteris – это предки современных деревьев. Согласно результатам многих исследований, они стали первыми растениями, которые начали улавливать своими плоскими зелеными листьями углекислый газ.

Благодаря этой способности климат земли резко изменился и в атмосферу стало попадать гораздо больше кислорода. К концу девонского периода, который наступил 360 миллионов лет назад, уровень углекислого газа снизился и приблизился к современным показателям.

Ученые смогли восстановить внешний вид ископаемых, вероятнее всего, внешне деревья напоминали сосны, но вместо иголок у них были вьющиеся папоротникообразные листья. Размножались Archaeopteris спорами, а не семенами.

На настоящий момент, это самый древний лес, который доступен для изучения, сообщает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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