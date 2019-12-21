2019-12-21T00:43:11+03:00
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Эмилия Кларк сыграет главную роль в пьесе Чехова

Дайнерис перевоплотится в Нину Заречную
Мария ИГНАТЬЕВА
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Эмилия Кларк сыграет главную роль в пьесе ЧеховаЭмилия Кларк сыграет главную роль в пьесе ЧеховаФото: кадр из фильма
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Американскую актрису Эмилию Кларк утвердили на главную роль в театральной постановке, которая основана на пьесе всемирно известного русского писателя Антона Павловича Чехова "Чайка". Голливудская звезда сыграет Нину Заречную.

Как сообщает издание Evening Standard, спектакль поставят на сцене театра Плейхаус в лондонском Уэст-Энде. Однако действия в постановке будут разворачиваться не как в оригинальной пьесе - в России. По замыслу режиссера Джейми Ллойда, все будет происходить в на острове Мэн, расположенном в Ирландском море.

Напомним, что большую популярность Эмилия Кларк обрела после съемок в сериале «Игра престолов». Они играла одну из главных ролей Матери драконов Дейнерис на протяжении 8 сезонов шоу.

Как писал сайт kp.ru, недавно звезда популярнейшей телесаги рассказала, что чуть не умерла от инсульта после съемок первого сезона. Британская актриса перенесла две аневризмы и две тяжелейших операции на мозге: одну в 2011 году, вторую — два года спустя, причем последняя операция едва не убила ее. Тогда ей было всего 24 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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