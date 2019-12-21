2019-12-21T01:20:14+03:00
В мире

Merry Christmas: Санта Клаус разгромил студию на съемках телешоу, разозлившись на ведущего

Рождественский выпуск понравился многим зрителям [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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Merry Christmas: Санта Клаус разгромил студию на съемках телешоу, разозлившись на ведущегоMerry Christmas: Санта Клаус разгромил студию на съемках телешоу, разозлившись на ведущегоФото: Кадр видео
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На съемках ток-шоу «Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом» на американском телеканале CBS разозлившийся Санта Клаус устроил погром. Его обидел ведущий телепередачи.

Американский Дед Мороз вошел в студию, прервав приветственное слово ведущего,и принялся раздавать публике подарки. Он спрашивал хорошо ли себя вели гости, а затем желал счастливого Рождества и угощал конфеткой. Джеймс Корден торопил Санту, так как людей в студии много и нужно продолжать съемки, но бородатый старичок не спешил. Тогда ведущий решил ему помочь, сунул в мешок руку и стал раскидывать конфеты. После этого Санта стал уходить из студии, тогда Корден спросил, нет ли конфетки и для него.

Выяснилось, что у Санты был подарок получше - комната с кинозалом. Но вместо того, чтобы вручить подарок, персонаж стал громить домашний кинотеатр. Сначала раскидал попкорн, затем швырял кресла, а после разбил телевизор и сломал елку.

Таким шуточным образом продюсеры шоу решили поздравить зрителей с предстоящим праздником. К слову, многим зрителям рождественский выпуск пришелся по душе.

Санта Клаус устроил погром в студии вечернего шоу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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