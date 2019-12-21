2019-12-21T02:16:36+03:00
В мире

Помпео и глава германского МИД обсудили санкции по "Северному потоку-2"

Стороны провели телефонный разговор
Мария ИГНАТЬЕВА
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Помпео и глава германского МИД обсудили санкции по "Северному потоку-2"Помпео и глава германского МИД обсудили санкции по "Северному потоку-2"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Госсекретарь США Майк Помпео и глава германского МИД Хайко Маас провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили американские санкции в отношении подрядчиков "Северного потока-2".

- Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Маас обсудили вопросы координации США и Германии по ряду глобальных проблем и решительное противодействие США продолжению строительства "Северного потока-2", - сообщает госдепартамент США.

Стороны также обсудили меры поддержки Специального представителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по достижению прекращения огня в Ливии и возвращению ее к политическому процессу.

Как писал сайт kp.ru, канцлер Германии Ангела Меркель ранее резко раскритиковала США из-за ограничительных мер против "Северного потока-2". В случае, если антироссийский пакет санкций будет все-таки принят, то под его действие попадут иностранные компании, которые связаны со строительством газопровода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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