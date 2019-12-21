Госдолг Франции превысил ВВП впервые с 2017 года

СЕГОДНЯ 02:37 2019-12-21T02:37:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Госдолг Франции в третьем квартале 2019 года превысил ВВП, что в последний раз случалось в 2017 году. Сейчас он составляет 100,4%.

Как сообщает Agence France-Presse, ссылаясь на Национальный институт статистики и экономических исследований, прогноз властей сохраняется на уровне 98,8% от ВВП к концу 2019 года. Эксперты с этим согласны. По их словам, к концу года показатель всегда уменьшается.

- Это не ставит под сомнение прогнозы правительства в 98,8% от ВВП к концу 2019-го, соотношение будет ниже после погашения основного долга в октябре-ноября, - отметили эксперты.

Однако не все с этим мнением согласны. Так, например, в партии "Республиканцы" в Сенате уверены в обратном. Там считают, что ситуация будет лишь усугубляться на фоне пенсионной реформы, которая, по их мнению, дорого будет стоить французам.

ИСТОЧНИК KP.RU